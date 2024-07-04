Her Seçimde Bir Kat Atılmış! İstanbul'da Tahliye Edilen Binanın 2 Katı Kaçak Çıktı

Esenler'de çatlaklar oluşan 6 katlı bina tahliye edildi. Binanın son iki katının kaçak olduğu ortaya çıkarken, daire sahipleri, her seçim döneminde binaya kat çıkıldığını öne sürdü.

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Her Seçimde Bir Kat Atılmış! İstanbul'da Tahliye Edilen Binanın 2 Katı Kaçak Çıktı

İstanbul Esenler'de temeli kazılan boş arsada yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle bir binada çatlaklar oluştu. Vatandaşların tahliye edildiği binanın son iki katının kaçak olduğu bildirildi.

Esenler Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1120 Sokak’ta bir inşaat çalışması sırasında bitişiğindeki binada meydana gelen çatlaklar sebebiyle tahliye edildi. Tedbir amacıyla boşaltılan binadaki 5 aile, toplam 17 vatandaş otele yerleştirildi. 7 kişiden oluşan bir aile ise akrabalarının yanında kalmayı tercih etti. Belediye teknik ekipleri 3 gün boyunca binada kayma olup olmadığı yönünde ölçümler yapacak. Bu ölçümler sonunda binanın akıbeti belli olacak. Bina, Esenler ilçe olmadan bölgenin Bakırköy'e bağlı olduğu dönemlerde 1988 yılında inşa edilmiş ve son iki katı kaçaktır."

Duruma isyan eden bina sakinleri ise, "Her seçim döneminde bir kat atılıyordu. Kaçak katlar yüzünden kentsel dönüşüme giremiyoruz" dediler.

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Kaynak: İHA

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