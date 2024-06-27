Bahçelievler’de 7 katlı bina çöktü! 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı

İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı binanın bir kısmı çöktü. Çökme tehlikesi nedeniyle çevredeki bazı binalar boşaltıldı.

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Bahçelievler’de 7 katlı bina çöktü! 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı

Bahçelievler’de 7 katlı bina çöktü. Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan 4 katlı bina, sebebi bilinmeyen nedenle yıkıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Çökme tehlikesi nedeniyle çevredeki bazı binalar da boşaltıldı.

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AFAD EKİPLERİ ARAMA YAPIYOR

AFAD ekipleri bina enkazında arama faaliyetlerini sürdürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada, binanın 1980 yılında yapıldığını ifade ederek şunları kaydetti:

“Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır.”

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3 KATIN KAÇAK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çöken binanın resmi kayıtlarda 4 katlı olduğu, 1994 yılında kaçak 3 kat çıkıldığı ortaya çıktı. Binanın çökmeden önceki hali fotoğraf karesine yansıdı.

Bahçelievler’de 7 katlı bina çöktü! 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı - Resim : 3

Kaynak: AA

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