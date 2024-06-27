Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM'nin tatili iptal edildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresinin uzatılmasıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 1 Temmuz’da tatile girmesi beklenirken bu karar iptal edildi.
Resmi Gazete’de TBMM’nin çalışma süresinin uzatılmasıyla ilgili karar yayımladı.
Kararda “Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 25.06.2024 tarihli 95’inci birleşiminde karar verilmiştir” denildi.