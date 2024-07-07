Uyuşturucu Kaçakçısına Bilgi Sızdırmakla Suçlandı: MOSSAD Ajanı Çıktı

İstanbul merkezli 12 ilde, 4 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kuyu-4' operasyonunda örgütlerin elebaşılığını yaptıkları iddia edilen Mert Orhan Üngan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız’ın da aralarında bulunduğu 47 kişi yakalandı. 'Hayalet' lakaplı Orhan Üngan'ın da aralarında bulunduğu 32 kişi cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında iki tane de eski polis bulunuyor.

12 Punto'dan Ersin Erdoğlu’nın haberine göre hakkında gözaltı kararı verilen polis memurları Görkem Özgel ile Ömer Faruk Gezer kişisel bilgileri 'Hayalet' lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Orhan Üngan'a iletmekle suçlanıyor.

ÖZGEL GEZER’E; GEZER DE ÜNGAN’A İLETMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine incelenen HTS kayıtlarına göre masa başı görevde bulunan polis memuru Görkem Özgel, kişisel bilgileri elde ederek İMO adlı haberleşme programı üzerinden meslektaşı Ömer Faruk Gezer'e iletmiş.

Ömer Faruk Gezer ise SKY- ECC adlı haberleşme programını kullanarak bu bilgileri uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Orhan Üngan'a ulaştırmış. Orhan Üngan'ın bu bilgiler karşılığında 'tatil parası' adı altında polislere ödemeler yaptığı da ileri sürüldü.

Orhan Üngan'a 2020-2021 yıllarından kişisel bilgileri gönderen Ömer Faruk Gezer'in Mart 2024'te yapılan MOSSAD casusluk operasyonuyla tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.

FİLİSTİNLİLERİN BİLGİLERİNİ DE MOSSAD'A SIZDIRMIŞLAR

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mart 2024'te düzenlenen operasyonla Ömer Faruk Gezer'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin edindikleri bilgileri MOSSAD'a sattıkları iddia edilmişti. Bazı Filistinliler ve bu kişilere ait şirketlerin bilgilerini para karşılığı MOSSAD'a sızdırdığı belirlenen 8 şüphelinin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 kişiyi yakalayarak gözaltına almıştı.

BİRİ FETÖ’DEN İHRAÇ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan polisler arasında FETÖ'den ihraç olan polis İsmail K'nin evinde yapılan aramada ise 4,5 kilogram kokain ile hassas terazi ele geçirilmişti. Operasyon kapsamında yakalanan Özkan Ş.'nin polislikten ihraç edildiği, Ömer Faruk Gezer'in kendi isteğiyle istifa ettiği, Ercan K'nin de emekli polis olduğu belirlenmişti.