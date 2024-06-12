4 ilde operasyon: 5 suç örgütü çökertildi, 57 şüpheli yakalandı

4 ilde düzenlenen “Kuyu-5” operasyonlarında 5 ayrı suç örgütü çökertildi, 4 elebaşının da içerisinde bulunduğu 57 şüpheli yakalandı.

4 ilde operasyon: 5 suç örgütü çökertildi, 57 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya’da düzenlenen “Kuyu-5” operasyonlarında 5 ayrı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucu 4 elebaşının da aralarında bulunduğu 57 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya’da “Kuyu-5” operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda Hatay merkezde Ömer Kartopu’nun, Hatay İskenderun’da Ali Ak’ın, Ankara’da Alper Aksoy’un, Çankırı’da Recep Armağan’ın ve Konya’da cezaevinde olan Faris Çokkaynar’ın elebaşılığını yaptığı 5 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonunu 4 elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 57 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; kendilerine rakip olarak gördükleri ve alan kavgası içerisinde bulundukları suç gruplarına yönelik silahlı saldırı düzenlendikleri, müşteki şahısları darp ve tehdit ederek yağmalaya çalıştıkları, silah zoruyla müşteki şahısları kaçırdıkları ve ailelerinden para talep ettikleri, şahıslar arasındaki alacak verecek meselelerine müdahil oldukları, uyuşturucu ticareti nedeniyle husumetli oldukları şahısları tehdit ettikleri, müşteki şahıslara usulsüz yol ve yöntemlerle senet imzalattırdıkları, cebir ve şiddet kullanarak alacak verecek konularında tahsilat yaptıkları ve şahısların şikayetçi olmalarını engelledikleri, tefecilik yaparak müşteki şahısları yüksek faizle borçlandırdıkları ve borcunu ödeyemeyen şahısları tehdit ettikleri, sanayi sitesinde müşterileri dolandırdıkları, itiraz eden müşterilere karşı cebir ve şiddet uyguladıkları, tehdit ve hakaretlerde bulundukları, uyuşturucu madde ve silah ticareti yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu, 17 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek senet ve çok miktarda Türk lirasına el konuldu

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