'Hayalet' lakaplı uluslararası uyuşturucu baronu Orhan Ünğan tutuklandı

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen "Kuyu-4" operasyonlarında gözaltına alınan, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan 4 organize suç örgütünün elebaşları ‘Hayelet’ lakaplı Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız'ın da aralarında olduğu 62 şüpheliden 47'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul merkezli 12 ildeki "Kuyu-4" operasyonlarında yakalanan 62 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda ifadeleri alınan şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlikteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 47'si tutuklandı, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ZİNDAŞTİ’NİN KIZININ ÖLDÜRÜLMESİNDE AZMETTİRİCİLİKLE SUÇLANIYORDU

Örgütün elebaşı ‘hayalet’ lakaplı Ünğan, cezaevinden Covid-19 izniyle çıkmıştı.

Ünğan ayrıca, İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nın kızı Arzu Şerifi Zindaşti ile şoförü Devrim Öztunç'un 26 Eylül 2014'te Büyükçekmece'de öldürülmesiyle ilgili olayda da azmettirici olmakla suçlanıyordu.

Bu suç örgütleri hakkında yapılan tespitlerde Türkiye ve farklı ülkeleri kapsayan operasyonlar sonucu ele geçirilen toplam 3 ton 367 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden sorumlu oldukları ortaya çıkmıştı.

Mert (Orhan) Ünğan'ın başında olduğu uyuşturucu suç örgütünün Orta Doğu, Güney Amerika ve Balkan ülkelerinden Türkiye'ye ve Avrupa ülkelerine kokain, eroin ve skunk naklettikleri belirtildi. Örgüt yöneticilerin Türkiye ve farklı ülkelerde ele geçirilen 2 ton 457 kilogram uyuşturucu maddeden sorumlu oldukları ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerini otelcilik, turizm, kuyumculuk, döviz büroları ve inşaat sektörlerinde akladıkları belirtildi.

İbrahim Kurtar'ın başında olduğu ve "Kurtar" grubu olarak bilinen uyuşturucu suç örgütü üyesi şüphelilerin, başta Türkiye olmak üzere özellikle Avrupa ülkelerine nakledilen eroin sevkiyatlarında önemli faaliyetleri olduğu, Rusya ve Hollanda'da ele geçirilen 372 kilogram eroinden sorumlu oldukları ve bu kapsamda örgüt yöneticilerinin saha operasyonlarında aktif olarak rol aldıkları anlaşıldı.

Aydın Razaki'nin, Orta Doğu'dan temin edilen eroini Avrupa ülkelerine pazarladığı, transfer ettiği ve yurt dışında bulunan kendisine ait kumarhaneler aracılığıyla akladığı, Güney Amerika ülkelerinden temin edilen kokaini Avrupa ülkelerine, Avrupa ülkelerinden temin edilen ekstazinin ise Türkiye'ye sevk edilmesinden sorumlu olduğu tespit edildi. M.K, E.Y, V.C ve T.D'nin de aralarında olduğu suç örgütünün, İran ve Polonya'da ele geçirilen toplam 490 kilogram eroin ve Türkiye'de ele geçirilen 100 bin ekstazi sevkiyatını yaptığı belirlendi.

Recep Özyıldız'ın başında olduğu uyuşturucu suç örgütü üyesi şüphelilerin, Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda yapılan bir operasyonda ele geçirilen 51 kilogram eroinden sorumlu oldukları tespit edildi.

OPERASYONLARDA 11 MİLYAR LİRALIK TAŞINMAZA EL KONULDU

Operasyonlarda toplam değeri 11 milyar lira olan 200 taşınmaz mal varlığına, 85 motorlu araca, 30 şirkete ait ortaklık paylarına ve şüphelilerin bütün bankacılık varlıklarına el konulmuştu.

Kaynak: AA