Elazığ Belediyesi'ne Ensar Vakfı'ndan Yönetici

Ensar Vakfı Elazığ İl Temsilcisi Alaattin Meydanoğlu’nun, AKP'li Elazığ Belediyesi'ne Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak atandığı kaydedildi.

Elazığ Belediyesi'ne Ensar Vakfı'ndan Yönetici

Ensar Vakfı yöneticisi, AKP’li Elazığ Belediyesi'ne müdür oldu.

AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Ensar Vakfı Elazığ İl Temsilcisi Alaattin Meydanoğlu’nu belediyeye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak atadı. Alaatin Meydanoğlu, geçtiğimiz yıl Karaman’da onlarca çocuğa cinsel istismar skandalıyla gündeme gelmişti.

Alaattin Meydanoğlu, Elazığ Belediyesi'ne müdür olarak atanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından, “Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salât ve selâm onun habibinedir. Kıymetli Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'nın tensipleri ile Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne atanmış bulunmaktayım. Rabbim hayra tebdil eylesin, muvaffak kılsın. Amin” paylaşımını yaptı.

Elazığ Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Murat Akkoç, yaptığı açıklamada, Elazığ Belediyesinin, iktidara yakın olan dernek ve vakıf yöneticilerini müdür atayarak ödüllendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Göreve başlar başlamaz usulsüz ve hukuksuz işler yaparak şaibeli bir hale gelen belediye yönetimi skandal bir olaya daha imza attı. Geçtiğimiz yıllarda Karaman’da onlarca çocuğa tecavüz skandalıyla gündeme gelen ve birçok şaibeli işlere karışan AKP’ye yakınlığıyla bilinen Ensar Vakfı Elazığ İl Temsilcisi Alaatin Meydanoğlu’nu Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak atandı. Belediye içerisinde yıllarca görev yapmış, yetkin onlarca kişi varken ve bu arkadaşlarımızdan birini görevlendirmek gerekirken şehrin gelişimi açısından önemli bir birim olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne tercihini dışarıdan atama yaparak kullanmasını belediye yönetimi ile Ensar Vakfı arasındaki duygusal ilişkiye bağlıyoruz. Elazığ Belediyesi'nin Ensar seviciliğini ve bir yerlere yaranma arzusuyla belediyenin birimlerini şaibeli dernek yöneticilerine peşkeş çekmesi başta seçmene ve belediye emekçilerimize büyük bir haksızlıktır. Bu kişinin birim müdürü olarak atanması sonrasında başta Ensar Vakfı olmak üzere iktidara yakın dernek ve vakıflarla ilişkilerini ve yapılacak yardımların takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.”

Kaynak: ANKA

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