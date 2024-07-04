Cemaatlerde Lüks ve Şatafat Bitmiyor: Birinin Sarığı 26 Bin TL, Diğerinin Gelin Arabası Çiçek Bahçesi Gibi!

Fakirliği öven cemaatlerin liderleri ve çocukları lüks hayatlarıyla gündemden düşmüyor.

Gazeteci İsmail Arı, Menzil Cemaati'nin Eskişehir kolundaki lideri Fevzeddin Erol’un oğlunun düğününden görüntüler paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üzeri tamamen çiçeklerle kaplı olan gelin arabası dikkat çekti.

Arı, 'Menzil Cemaati'nin Fevzeddin Erol liderliğindeki kolunun merkezi Eskişehir... Burada 2-3 gündür devam eden bir düğün merasimi var ve Fevzeddin Erol'un oğlunun gelin arabasına bakın' dedi.

ESKİŞEHİR’DE KÖY KURDULAR

Menzil cemaatinin Eskişehir kolu, tıpkı Adıyaman’daki merkezi gibi bir köy içinde bulunuyor. Nakşibendi şeyhlerinden Abdülbaki Bilvanisi’den icazet alan Fevzettin Erol, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bulunan bir çiftliği 2002 yılında aldı. Erol, burada Menzil’in İç Anadolu merkezini kurdu.

Erol’un aldığı çiftlik zamanla büyüdü ve 2009 yılında ‘köy’ statüsü aldı. Söz konusu köyün adı Buhara köyü oldu. Köydeki 2 katlı lüks evler dikkat çekerken, bütün işleri cemaat mensupları yapıyor.

CÜBBELİ’NİN 26 BİN LİRALIK SARIĞI

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’ye Ekol TV’de katıldığı bir programda, 26 bin lira değerindeki 'Burberry' marka sarığı soruldu.

Sarığın hangi marka olduğunu bilmediğini iddia eden Cübbeli Ahmet, şunları söyledi:

'Hangi marka olduğunu bilmiyorum. Gavurların yaptığı kumaşlar bize helaldir ama gavur gibi kullanmak haramdır. Yani gavurların yaptığı arabaya binmek helaldir, gavurların yaptığı uçağa binmek helaldir. Markaya takılmamak lazım. Onlar pahalı şeylerdir. Bana hediye bir şeyler gelir. Ben gidip marka mağazadan bir şey almam. Hediye gelmiş olabilir. Çok taklit de var. Ben anlamam ki taklit de olabilir.'