Çorum'da Zabıta Ekipleri Sokak Hayvanlarını Unutmadı, Soğuk Kış Günlerinde Besleme Yaptılar

Çorum’da zabıta ekipleri, esnaflardan temin ettikleri yiyeceklerle yerleşim yerlerinin dışındaki hayvanları besledi. Soğuk kış günlerinde ortaya çıkan görüntüler yürek ısıttı.

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Çorum'da Zabıta Ekipleri Sokak Hayvanlarını Unutmadı, Soğuk Kış Günlerinde Besleme Yaptılar

Çorum Belediyesi ekipleri kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmuyor. Baraj çevresinde denetlemelerde bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırın, kasap ve lokantalardan temin ettiği yiyecek artıklarını yerleşim yerlerinin dışındaki muhtelif noktalara bırakarak sokak hayvanlarını besledi.

Çorum'da Zabıta Ekipleri Sokak Hayvanlarını Unutmadı, Soğuk Kış Günlerinde Besleme Yaptılar - Resim : 1

UYGULAMALAR DEVAM EDECEK

Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün il genelinde yaptığı besleme çalışmalarına destek verdiklerini belirten Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, sahipsiz sokak hayvanlarının aç kalmaması için ekiplerin belirli periyotlarda bu uygulamayı devam ettireceğini belirtti. Göyhan, bakıma muhtaç hayvanları da Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim ettiklerini, gerekli bakım ve tedavilerinin sağlanacağını söyledi.

Çorum'da Zabıta Ekipleri Sokak Hayvanlarını Unutmadı, Soğuk Kış Günlerinde Besleme Yaptılar - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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