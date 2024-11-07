Sokak Hayvanları İçin Çocuklardan Özel Farkındalık Videosu

Sokak hayvanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek isteyen bir grup çocuk, özel bir video hazırladı.

Sokak Hayvanları İçin Çocuklardan Özel Farkındalık Videosu

Son aylarda sokak hayvanlarına yönelik şiddetin artması hayvanseverlerin tepkisini toplarken, bir grup çocuk şiddete yönelik farkındalık yaratmak için özel bir çalışma yaptı.

Farkındalık yaratmayı amaçlayan çalışmanın öncüsü Ayaz Ünlü, ailesinden de destek alarak arkadaşlarıyla birlikte bir video hazırladı.

Sokak Hayvanları İçin Çocuklardan Özel Farkındalık Videosu - Resim : 1

HERKESTEN DESTEK İSTEDİLER

Seslerinin daha çok kişiye ulaşması için videonun sosyal medyada paylaşılmasının önemine dikkat çeken Ünlü, herkesin desteğini beklediklerini dile getirdi.

Sokak hayvanları için hazırladıkları videoda empati, sevgi ve koruma mesajları veren çocuklar, tüm insanları sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmaya davet etti.

Ayaz Ünlü ve arkadaşlarının sokak hayvanlarının güven içinde yaşamaları için toplumda şefkat ve sevgi bilincini artırmayı amaçlayarak hazırladıkları farkındalık videosu, dikkat çekti.

Kaynak: ANKA

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