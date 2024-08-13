Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu

Çorum İskilip'te bir bağ evine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 272 gram esrar ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.

Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu

Uyuşturucu ticareti ve satıcılarına yönelik çalışma yapan İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede A.Y, R.D, M.K ve A.Ç adlı şahısların uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Bir süre şahısları takip eden polis ekipleri, şahısların bulunduğu bağ evine operasyon düzenledi.

Bağ evinde yapılan aramada 272 gram esrar ve aparatlar ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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