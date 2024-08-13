Bilecik'te Sürücülere Ceza Yağdı

Bilecik'te trafik polisleri toplam 160 aracı denetledi. 42 araca toplam 82 bin 773 TL para cezası kesildi.

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Bilecik'te Sürücülere Ceza Yağdı

Bilecik’te 42 araç sürücüsüne toplam 82 bin 773 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Bilecik’te toplam 160 araç denetlenirken 42 araca idari işlem uygulandı. 32 araç sürücüsüne ‘Radar-Hız İhlali’, 4 araç sürücüsüne ‘Park İhlali’, 2 araç sürücüsüne ‘Yönetmelikte Gösterilen Diğer Kurallara Uymamak’, 1 araç sürücüsüne ‘Emniyet Kemeri Takmamak’, 1 araç sürücüsüne ‘Yüksek Sesle Müzik Yayını Yapmak’, 1 araç sürücüsüne ‘Engelli Yerine Park Etmek’, 1 araç sürücüsüne ‘Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak’ maddeleri gereğince 42 araç sürücüsüne toplam 82 bin 773 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

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