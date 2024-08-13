AFAD ve Kandilli Duyurdu: Sivas'ta Şiddetli Deprem
AFAD ve Kandilli'nin verilerine göre Sivas'ta saat 10.33'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.7 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'ta deprem meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Saat 10.33'te kaydedilen depremin büyüklüğü 4.1, derinliği ise 9.7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 13, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Merkez (Sivas)
Tarih:2024-08-13
Saat:10:33:16 TSİ
Enlem:39.6525 N
Boylam:37.37306 E
Derinlik:9.7 km
Detay:https://t.co/1jMwc7INbo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi de korkutan depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 13, 2024
KARAYUN-(SIVAS) https://t.co/nvAcnpITni
13.08.2024, 10:33:16 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 1.0 km#Kandilli
Kaynak: Gerçek Gündem
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