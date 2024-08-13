AFAD ve Kandilli Duyurdu: Sivas'ta Şiddetli Deprem

AFAD ve Kandilli'nin verilerine göre Sivas'ta saat 10.33'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.7 kilometre olarak ölçüldü.

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AFAD ve Kandilli Duyurdu: Sivas'ta Şiddetli Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'ta deprem meydana geldi.

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Saat 10.33'te kaydedilen depremin büyüklüğü 4.1, derinliği ise 9.7 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi de korkutan depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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