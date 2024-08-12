Binlerce Uyuşturucu Hap ile Yakalanan 3 Kişi Tutuklandı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde durdurulan araçlarda binlerce uyuşturucu hap ile 3 kişi yakalandı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Son Güncelleme:
Binlerce Uyuşturucu Hap ile Yakalanan 3 Kişi Tutuklandı

Karabük İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Eskipazar’da icra edilen faaliyette durumlarından şüphelenilen 3 araç durduruldu.

Araçlarda yapılan aramada 2 bin 784 adet uyuşturucu hap, 200 ml bonzai ham maddesi, 19 parça farklı ebatlarda uyuşturucu emdirilmiş peçete/kağıt, 17 bin 965 TL uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Dünyada Eşine Nadir Rastlanıyor, Hasadı 20 Gün Erken Başladı: Kamyonlar Kasa Kasa Alıyor Dünyada Eşine Nadir Rastlanıyor, Hasadı 20 Gün Erken Başladı: Kamyonlar Kasa Kasa Alıyor
Hayvanseverler Altındağ Belediyesi Önüne Çelenk Siyah Bıraktı Altındağ'daki Köpek Katliamı Siyah Çelenkle Protesto Edildi
Hangisi farklı? Birçok Kişi Resimdeki Farklı Köpeği Göremedi! Zeki Olanlar Görebiliyor Hangisi farklı? Birçok Kişi Resimdeki Farklı Köpeği Göremedi! Zeki Olanlar Görebiliyor
Instagram Yasağını Eleştiren Kadına Gözaltı! Instagram Yasağını Eleştiren Kadına Gözaltı!
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda
30 Yıldır Kahvaltı Salonu İşleten Adem Usta Açıkladı: Menemeni Böyle Yapan Lezzetten Tavanın Dibini Sıyırıyor 30 Yıldır Kahvaltı Salonu İşleten Adem Usta Açıkladı: Menemeni Böyle Yapan Tavanın Dibini Sıyırıyor
Türkiye Bu Yıl Doya Doya Yiyecek: Dünyanın En İyisi Seçildi! Hem Kalite Yükseldi Hem Rekolte Arttı Türkiye Bu Yıl Doya Doya Yiyecek: Dünyanın En İyisi Seçildi! Hem Kalite Yükseldi Hem Rekolte Arttı
Ünlü İş İnsanının Oğlu Eğlence Mekanında Darp Edildi: Yüzündeki Kemikler Kırıldı! Ünlü İş İnsanının Oğluna Öldüresiye Darp!
İmamoğlu Aday Olursa: İBB'yi Kim, Neden İstiyor? İmamoğlu Aday Olursa... İBB'yi Kim, Neden İstiyor?