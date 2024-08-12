Binlerce Uyuşturucu Hap ile Yakalanan 3 Kişi Tutuklandı
Karabük’ün Eskipazar ilçesinde durdurulan araçlarda binlerce uyuşturucu hap ile 3 kişi yakalandı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Eskipazar’da icra edilen faaliyette durumlarından şüphelenilen 3 araç durduruldu.
Araçlarda yapılan aramada 2 bin 784 adet uyuşturucu hap, 200 ml bonzai ham maddesi, 19 parça farklı ebatlarda uyuşturucu emdirilmiş peçete/kağıt, 17 bin 965 TL uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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