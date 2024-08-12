Instagram Yasağını Eleştiren Kadın Tutuklandı

Tüylü Mikrofon isimli Youtube kanalının yaptığı sokak röportajında konuşan bir kadın kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Dilbura Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Sosyal medya yasaklarını ve mevcut yönetimi sert bir dille eleştiren kadın konuşmasında, "21. yüzyılda parlamenter sistemden çıkıp koca ülkeyi tek bir adama verirsek, o da babasının ahırı gibi kullanır" demişti.

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Instagram Yasağını Eleştiren Kadın Tutuklandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2 Ağustos'ta 'katalog suçlara uymadığı' gerekçesiyle erişim engeli getirilen Instagram 10 Ağustos'ta yeniden açıldı.

Instagram yasağının ardından bir açıklamada Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'den geldi. Şahin, son günlerde medyanın ve sosyal medya platformlarının içeriklerinin daha dikkatli inceleneceğini duyurmuştu. Şahin, sokak röportajları ve vatandaş görüşlerinin de denetim altına alınabileceğini belirtmişti.

GÖZALTI GELDİ

İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'a getirilen erişim engeli hakkındaki soru üzerine hükümeti eleştiren kadın ise gözaltına alındı. Sabah saat 10.00'da gözaltına alınan kadın, İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

İzmir Adliyesi'ne sevk edilen Dilbura Y., savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Dilbura Y., hakkında, tutuklu yargılanma kararı verildi. Dilbura Y., kararın ardından adliyeden cezaevine sevk edildi.

NE DEDİ?

Sosyal medya yasaklarını ve mevcut yönetimi sert bir dille eleştiren kadın konuşmasında, "21. yüzyılda parlamenter sistemden çıkıp koca ülkeyi tek bir adama verirsek, o da babasının ahırı gibi kullanır" demişti.

Kaynak: ANKA

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