Hayvanseverler Altındağ Belediyesi Önüne Çelenk Siyah Bıraktı

Ankara'da hayvan barınağı yakınında 11 köpek ölüsünün bulunması kamuoyundan büyük tepki çekti. Hayvanseverler Altındağ Belediyesi'nin önüne siyah çelenk bıraktı.

Son Güncelleme:
Hayvanseverler Altındağ Belediyesi Önüne Çelenk Siyah Bıraktı

Ankara'da bir grup hayvansever, Altındağ Belediyesi'ne ait barınak yakınında 11 köpek ölüsü bulunması nedeniyle belediye binasının önüne siyah çelenk bıraktı.

Ankara'da 8 Ağustos Perşembe akşamı Altındağ Belediyesi'ne ait barınağın yakınındaki alanda 11 köpek ölüsü bulundu. Hayvanseverlerin sosyal medyadaki tepkileri sonrası belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu alanın hayvan mezarlığı olduğu belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı. Köpek ölümleri nedeniyle belediyeyi suçlayan Hayvanlara Özgürlük Platformu üyesi yaklaşık 50 kişi, Altındağ Belediyesi önünde toplandı. Grup belediye binası önünde, "Susma haykır, katliama hayır", "Kan kokuyor, barınaklarınız kan kokuyor" sloganları attı.

Hayvanseverler Altındağ Belediyesi Önüne Çelenk Siyah Bıraktı - Resim : 1

'HAYVANLARIN HAKKI HARAM OLSUN'

Grup adına açıklama yapan Merve Karamete, "Katliama sessiz kalmamak için buradayız. Masum sokak hayvanları için çıkarılan katliam yasası kabul edilebilir değil. Yıllardır görev yapmayan belediyeler bugün sanki sorunu çözecekmiş gibi hiç kimseye zararı olmayan, sokağın sembolü olmuş gariban hayvancıklarımızı barınağa alma bahanesiyle toplayıp, daha barınağa bile sokmadan öldürüp, çöp konteynerlerine atmaktadır. Bu zalimliği yapan Altındağ Belediyesi'ni protesto ediyor, artık tek çaremiz olan yüce Allah'a havale ediyoruz. Ayrıca tespit ettiğimiz ölüm çukurlarından çıkarılan onlarca köpeğin işkenceyle öldürüldüğünü, hatta bazılarının kafasının kesildiği görülmüştür. Bu dünyaya sığdıramadığınız, yıllardır kısırlaştırma yapamadığınız, bir lokma ekmeği çok gördüğünüz, üzerinden maaş aldığınız sokak hayvanlarının hakkı; hepinize haram olsun" dedi.

Grup üyeleri, açıklamanın ardından belediye binasının önüne siyah çelenk bıraktı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Altındağ Hayvan Hayvan katliamı
Son Güncelleme:
Aracıyla Sulama Kanalına Uçtu, Burnu Bile Kanamadı Aracıyla Sulama Kanalına Uçtu, Burnu Bile Kanamadı
Kavurucu Sıcakta Hasadı Başladı: Bin TL Kazandırıyor Kavurucu Sıcakta Hasadı Başladı: Bin TL Kazandırıyor
Dünyada Eşine Nadir Rastlanıyor, Hasadı 20 Gün Erken Başladı: Kamyonlar Kasa Kasa Alıyor Dünyada Eşine Nadir Rastlanıyor, Hasadı 20 Gün Erken Başladı: Kamyonlar Kasa Kasa Alıyor
Düğün Magandalarına Binlerce Lira Para Cezası Düğün Magandalarına Binlerce Lira Para Cezası
Samsun'da 17 Yaşındaki Çocuğa Bıçaklı Saldırı Samsun'da 17 Yaşındaki Çocuğa Bıçaklı Saldırı
Edirne'de Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı Edirne'de Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda
30 Yıldır Kahvaltı Salonu İşleten Adem Usta Açıkladı: Menemeni Böyle Yapan Lezzetten Tavanın Dibini Sıyırıyor 30 Yıldır Kahvaltı Salonu İşleten Adem Usta Açıkladı: Menemeni Böyle Yapan Tavanın Dibini Sıyırıyor
Türkiye Bu Yıl Doya Doya Yiyecek: Dünyanın En İyisi Seçildi! Hem Kalite Yükseldi Hem Rekolte Arttı Türkiye Bu Yıl Doya Doya Yiyecek: Dünyanın En İyisi Seçildi! Hem Kalite Yükseldi Hem Rekolte Arttı
Ünlü İş İnsanının Oğlu Eğlence Mekanında Darp Edildi: Yüzündeki Kemikler Kırıldı! Ünlü İş İnsanının Oğluna Öldüresiye Darp!
İmamoğlu Aday Olursa: İBB'yi Kim, Neden İstiyor? İmamoğlu Aday Olursa... İBB'yi Kim, Neden İstiyor?