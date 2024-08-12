Edirne'de Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Edirne’de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsünün bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne'de Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Edirne Sultan 1. Murat Mahallesi Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Sağlık Yolu üzerinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan 22 ADE 948 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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