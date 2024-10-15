Çöp Kamyonu Devrildi! Sürücü Araç İçerisinde Sıkıştı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen çöp kamyonunun içinde sıkışan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkardı ve ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Çöp Kamyonu Devrildi! Sürücü Araç İçerisinde Sıkıştı

Kaza, Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan N.E. (52) kontrolündeki çöp kamyonu, İl Ormanı Tabiat Parkı girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce araç içerisinden çıkarılan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen kamyon vinç yardımı ile kaldırılırken, iş makineleri ise yola dökülen çöpleri temizlemek için çalışma başlattı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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