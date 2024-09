Çocuklara Kırtasiye Desteği

Tüm sınıfları tek tek dolaşıp öğrencilere hediyelerini veren Başkan Elbi, çocuklara yeni yapılan spor sahası tamamlandığında orada da keyifle oynayacaklarının müjdesini verdi.

Geçtiğimiz yıl sene sonunda tüm öğrencilere akıllı saat hediye eden Başkan Ahmet Elbi bu yıl da öğrencilere derslerini sıkı çalışmaları sözleri karşılığında hediyelerini hazırlayacaklarını söyleyerek, “Gençlerimiz ve çocuklarımız bizim en kıymetlilerimiz. Her zaman onların yanında olarak en büyük destekçileri olmak için çalışıyoruz. Her yıl sene başında gerçekleştirdiğimiz gibi bu yılda öğrencilerimiz için hazırladığımız kırtasiye malzemelerini bu yıl da hediye ettik. Göreve geldiğimiz yıl başladığımız karne hediyesini de bu yıl da öğrencilerimizden derslerine çok çalışmaları sözünü alarak tüm öğrencilerimize yine aynı şekilde dağıtacağız. Çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışmaya her alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz. Tekrardan 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA