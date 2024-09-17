Bandırma Kurtuluşunun 102’nci Yılını Kutladı

Bandırma’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılı, Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan ve kente yayılan etkinliklerle kutlandı.

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Bandırma Kurtuluşunun 102’nci Yılını Kutladı

Bandırma’nın kurtuluşuna özel olarak düzenlenen kutlama etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreninin ardından gösteriler ve şiir dinlentisi yapıldı. Etkinlikler, geçit töreniyle devam ederken, izleyenlere görsel bir şölen sunuldu.

Etkinliklerin bir diğer noktası ise Milli Mücadele’nin son kurşununun atıldığı Ayyıldıztepe Son Kurşun Anıtı’nda gerçekleştirilen şehitleri anma töreni oldu. Başkan Dursun Mirza, bu anlamlı günü coşku ve gururla kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Kaynak: ANKA

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