Çocuklar İçin Helikopter Uçuşu Etkinliği

Eskişehir'de Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar helikopter uçuşlarına tanıklık etti.

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Çocuklar İçin Helikopter Uçuşu Etkinliği

Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl 10'uncu kez düzenlenen "Havacı Çocuklar Etkinliği ve Kağıt Uçak Yarışması" kapsamında merkeze gelen çocuklar ve ebeveynleri, Batı Apronu'nda yer alan M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'ni gezdi.

Etkinlikte, bazı çocuklar helikopter ve uçaklarla deneyimli pilotlar eşliğinde uçuş heyecanını yaşadı.

Piper Saratoga tipi uçağın içinde bulunduğu müzenin lobi alanı, çocuklar için yarışma alanı olarak düzenlendi.

Burada "Kağıt Uçak Yarışması"na katılan çocuklar, yaptıkları kağıt uçakları en uzağa atmak için mücadele etti. 5-8 yaş ve 9-15 yaş arası olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışmada, çocuklar aynı zamanda uçakları yakından gördü.

Aprona kurulan boyama standı ve pedal uçak parkuru da çocuklardan ilgi gördü.

23 Nisan kutlamaları çerçevesinde kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla akrobasi gösterisi yaptı, ardından imza töreni düzenledi.

Kaynak: AA

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