Uyuşturucu Kaçakcılarından Akılalmaz Yöntem, Polisin Dikkati Gizemi Çözdü

Van’da sıvılaştırdıkları uyuşturucu maddeyi yedirdikleri kıyafetlerle havalimanına gelen yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

Uyuşturucu Kaçakcılarından Akılalmaz Yöntem, Polisin Dikkati Gizemi Çözdü

Van’da sıvılaştırdıkları uyuşturucu maddeyi yedirdikleri kıyafetlerle havalimanına gelen yabancı uyruklu 2 kişi, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Kıyafetlere yedirilen uyuşturucu miktarının 32 kilo 460 gram metamfetamin olduğu belirlendi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 19 Nisan 2025 günü ilimiz Ferit Melen Havalimanında analiz çalışmaları sonucunda ekiplerimizce durdurulan ve kontrolleri yapılan yabancı uyruklu 2 şahsın üzerlerinde ve valizlerinde yapılan aramada; 32 kilo 460 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.



Kaynak: AA

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