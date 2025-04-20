Ortaokul Öğrencilerine Tasarruf Eğitimi

SASKİ, Ferizli Gölkent İlköğretim ve Ortaokulu’nda gerçekleştirdiği eğitimle su tasarrufu bilincini öğrencilere anlattı. Öğrencilere, suyun kaynağından evlere uzanan yolculuğu, çevresel sürdürülebilirlik ve tasarruf yöntemleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Bu şehir hepimizin düşüncesiyle düzenlenen eğitimlerde 500 öğrenci Su Müfettişi unvanı aldı.

TASARRUF EĞİTİMİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su kaynaklarının korunmasına yönelik bilinç oluşturmak amacıyla il genelindeki eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Ferizli Gölkent İlköğretim ve Ortaokulu ziyaretinde öğrencilere suyun yaşam için önemi, tasarruflu kullanım yöntemleri ve kaynakların korunmasına yönelik bilgi dolu eğitim sundu. Programda özellikle suyun gereksiz kullanımının önüne geçilmesi gerektiği vurgulanırken, günlük hayatta basit önlemlerle nasıl tasarruf sağlanabileceği örneklerle anlatıldı. Çeşmeleri gereksiz yere açık bırakmamak, diş fırçalarken suyu kapatmak ve damlatan muslukları onarmak gibi alışkanlıkların çocuk yaşta kazanılmasının önemine dikkat çekildi.







Kaynak: AA