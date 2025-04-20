Tarihe Işık Tutan Etkinlik Kapılarını Açtı

Sakarya Büyükşehir Akademi’de eğitimler devam ederken, Tarih Atölyesi Tarih severlerin geçmişine ışık tuttu.

Tarihe Işık Tutan Etkinlik Kapılarını Açtı

Sakarya Büyükşehir Akademi’de eğitimler devam ediyor. Tarih severlerin geçmişe dair meraklarına ışık tuttuğu Tarih Atölyesi ikinci haftayı da geride bıraktık. Prof. Dr. Haşim Şahin, "Hakikat bir, gidilecek yol bir. Menzil bir tane. Bin bir yoldan gidebiliyorsun. Meşrep farklı olsa da yol farklı olsa da hakikatte varacağın yer birdir" dedi.

6 FARKLI ALAN

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi eğitimleri devam ediyor. 6 farklı alanda gerçekleşen akademide Tarih Atölyesi dersi Faik Baysal Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Haşim Şahin’in anlatımlarıyla gerçekleşen programda İslam geleneğinde farklı dönemlerde yaşayan sufilerin aslında aynı mesajı verdikleri vurgulandı.

Prof. Dr. Haşim Şahin, "Ahmet Yesevi’de, Yunus Emre’de, Hacı Bektaş-ı Veli’de, İbnü’l-Arabi’de aynı şeyi söylüyor aslında. Zaten hakikat bir, gidilecek yol bir. Menzil bir tane. Bin bir yoldan gidebiliyorsun. Meşrep farklı olsa da yol farklı olsa da hakikatte varacağın yer birdir" diye konuştu. Osmanlı’da her selatin camisinin ilk hutbesini bir şeyhin okuduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, Osmanlı’da bu geleneğin Edebalı geleneği olduğunu vurguladı. Bu geleneğin Bursa Ulu Camii’nin açılışında Somuncu Baba’nın ilk hutbeyi okumasıyla sürdüğünü örnek gösterdi ve "Osmanlı’da hikmet ile irfan yan yanadır. İrfan her zaman öne geçer" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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