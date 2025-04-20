Elazığ’da Yangın Paniği, Samanlık Alev Aldı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesine bağlı Kamışlı köyü Gülmez mezrasında bulunan bir samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA