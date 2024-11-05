Çocuğa Çarpıp Yoluna Devam Etmişti: İlk Duruşmada Tahliye Edildi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde , 8 Eylül'de 10 yaşındaki Yusuf Çakır arkadaşlarıyla oyun oynamak için evinden çıkarak parka gitti. Kaykay sürdüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Çakır'a Ö.S. idaresindeki 16 S 4070 plakalı servis aracı çarptı. Servis sürücüsü, aracın altında kalan Çakır'ın üzerinden geçip çevredekilerin uyarısına rağmen yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğu yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Çakır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, servis şoförü Ö.S. ve kazadan sonra olay yerine gittikleri belirlenen A.Ö. ve Y.E.'yi kısa sürede yakaladı. Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

OKULA BAŞLAYACAĞI GÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Yusuf Çakır'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından evinin önüne getirildi. Aile gözyaşlarına boğulurken, Yusuf için helallik istendi. Şahin Yılmaz İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan Yusuf'un cenazesi, Yunuseli Hüseyin Kanalıcı Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yunuseli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay sonrası tutuklanan Ö.S. ile A.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. İlk mahkemesi görülen tutuklu 2 sanıktan Ö.S. (53), 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapsi istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Mahkeme, tutuklulukta geçen süre, delillerin toplanmış olması, kaçma ihtimali bulunmadığı sanığın tahliyesine hükmederken, kaza yerinde trafik bilirkişisi ile yaralanma yapılmasına karar verdi.

"FREN İZİ YOK"

Duruşmada dinlenen ilkokul öğrencisi Yusuf Çakır'ın annesi Satı Çakır (46) ise Ö.S.'nin varlığının doğru olmadığını belirterek, "Sanık yaşanan olaydan sonra inip bakmamıştır, hiçbir şekilde durmamıştır. Kaza yerinde fren izi yoktur. Sanıktan sonuna kadar şikayetçiyim" diye konuştu.

Kaynak: İHA