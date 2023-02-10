CHP'nin yardım tırı zorla boşaltıldı: İşte o görüntüler...

İstanbul Sancaktepe'de deprem bölgesine gönderilmek üzere yüklenen TIR, kendisini, “Milli Eğitim yetkilisi” olarak tanıtan bir kişi tarafından engellendi.

CHP'nin yardım tırı zorla boşaltıldı: İşte o görüntüler...

CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Muharrem Aydın, deprem bölgesine gönderecekleri yardım yüklü TIR’ın kendisini, “Milli Eğitim yetkilisi” olarak tanıtan bir kişi tarafından engellendiğini açıkladı. Yüklenen yaklaşık 150 yatak geri indirildi, TIR gönderilemedi.

''SİZ BURADAN GİDİN' DEDİ'

BirGün’e konuşan CHP’li Aydın, “İlçemizde bir özel okul müdürü, hayırsever vatandaşımız toplanan yardım TIR’larının deprem bölgesine ulaştırılması için bizden destek istedi. Biz de TIR ayalardık. Hayırsever okul müdürümüzün deprem bölgesine göndereceği yaklaşık 150 yatak TIR’a yüklendi ve TIR’ın geri kalan kısmına da Gençlik Kolları’ndan arkadaşlarımızla kuru gıda malzemesi yükleyecektik. Bu esnada kendisini 'Milli Eğitim sorumlusu' olarak tanıtan bir kişi, ‘biz sizin organizasyonunuzla yardım göndermiyoruz, siz buradan gidin’ dedi. Bu nedenle bir tartışma yaşandı” dedi.

YATAKLAR GERİ İNDİRİLDİ

Yaşanan tartışmaların ardından TIR’a yüklenen yatakların geri indirildiğini belirten Aydın, “Bizim desteğimizle bir çekirdek bile göndermek istemiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi bu desteğin içinde olmasın istiyorlar. Bir kişinin yarasına merhem olursak ne mutlu bize ama bu tartışmanın ardından TIR’a yüklenen malzemeleri indirdiler. Sırf TIR’ı biz sağladık diye malzemeleri geri indirdiler” ifadelerini kullandı.

Aydın, sosyal medya hesabından TIR’lara yüklenen yatakların indirilme videosunu paylaştı. Sosyal medyadaki açıklamasında da “Bu zor ve halkımızın yanında olmamız gereken günde bu yapılanı unutmayın. Her geçen saatin değil saniyenin önemli olduğu zamanda sırf partimizin TIR’ı olduğu için yükledikleri yatakları geri indirdiler. Birazcık vicdanınız olsun” dedi.

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