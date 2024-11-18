CHP'lilerden Bütçe Görüşmelerinde Bakan Bayraktar'a Tepki: 'Damat Gitti, Mirası Kaldı'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. CHP'li milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a yaz saati uygulaması nedeniyle yaşanan sorunlar ve ve İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

'DAMAT GİTTİ, MİRASI KALDI'

Yaz saati uygulamasının devam ettiğine işaret eden CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, "Çocuklar soruyor, 'uyanamıyoruz, kahvaltı yapamıyoruz.' Damat gitti, mirası kaldı" dedi.

'İSRAİL'E GÖNDERİLEN PETROLDEN RAHATSIZ DEĞİLSİNİZ HERHALDE'

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da "Sayın Berat Albayrak'ın mirası bu. Siz bu İsrail'e gönderilen petrolden de rahatsız değilsiniz herhalde. İsrail'e hala petrol akıyor. Azerbaycan resmi sitesinde yazıyor. Hala İsrail'e petrol göndermeye devam ediyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA