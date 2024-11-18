Mobilya İmalathanesinde Yangın! Son 4 Ay İçinde 3 Kez Alev Aldı

Samsun’da bir mobilya imalathanesinde son 4 ay içerisinde üçüncü kez yangın çıkması üzerine inceleme başlatıldı.

Mobilya İmalathanesinde Yangın! Son 4 Ay İçinde 3 Kez Alev Aldı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde İlkadım Sanayi Sitesi'nde yer alan 3 katlı mobilya mağazasının birinci katındaki imalathanede yangın çıktı. Kısa sürede mağazanın 3. katına sıçrayan yangın bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.

Mobilya İmalathanesinde Yangın! Son 4 Ay İçinde 3 Kez Alev Aldı - Resim : 1

Yangının çıkış sebebi bilinmezken, yangın sonrasında imalathanede hasar oluştuğu açıklandı.

İmalathanede ağustos ve eylül ayında da yangın çıktığı, bu yangınlarda da büyük hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Mobilya İmalathanesinde Yangın! Son 4 Ay İçinde 3 Kez Alev Aldı - Resim : 2

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