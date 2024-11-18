Demet Akalın Önce Bakanı İstifaya Davet Etti, Sonra Sildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in laiklik üzerinden yaptığı açıklamalar kamuoyundan büyük tepki çekerken, bir tepki de şarkıcı Demet Akalın’dan gelişmişti. Demet Akalın, paylaşımında Tekin’i istifaya davet etmişti. Akalın söz konusu paylaşımını sildi.

TEKİN LAİKLİĞİ HEDEF ALMIŞTI

Yusuf Tekin’in laikliğe ilişkin yaptığı "Ben evrensel laiklikten yanayım, sen Türkiye'ye özgü kendi icat ettiğin laiklik kavramını bana dayatıyorsun. Bu olmaz. Senin laiklikten anladığın şey şu; üniversiteye başörtüsüyle gitmek isteyen çocuğu ikna odalarına alıp ikna etmeye çalışmak, bunu laiklik gereğiyle yaptınız. Bunu yaparken de kendinizi laiklikle savundunuz. Peki senin savunduğun laiklikle, benim anladığım laiklik bir mi? Bir değil" ifadelerine sert tepki gösteren Akalın, şunları yazmıştı:

"Korkunç! Gerçekten inanılır gibi değil! İstifa etmenizi dört gözle bekliyorum!"

Akalın daha sonra bu paylaşımını kaldırdı.