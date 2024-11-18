2 Gündür Kayıptı! 13 Yaşındaki Kız Çocuğunun Görüntüsü Ortaya Çıktı

Türkiye, minik Narin ve üniversite öğrencisi Rojda’ya ağlarken korkutan bir haber de Bursa’dan geldi. Bursa’da 2 gündür haber alınamayan 13 yaşındaki İdil Turgut için polis arama çalışması başlattı.

2 Gündür Kayıptı! 13 Yaşındaki Kız Çocuğunun Görüntüsü Ortaya Çıktı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde akşam saatlerinde evden ayrılan 13 yaşındaki İdil Turgut, bir daha geri dönmedi. Kızlarını arayıp ulaşamayan aile, polise kayıp ihbarında bulundu.

2 Gündür Kayıptı! 13 Yaşındaki Kız Çocuğunun Görüntüsü Ortaya Çıktı - Resim : 1

KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, 13 yaşındaki İdil Turgut’un son olarak 18 yaşında olduğu öğrenilen R.Y. ile görüldüğünü tespit etti. İki gencin sokakta yürüdüğü anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Aile kızlarının bulunmasını beklerken, polis ekipleri kayıp kıza ulaşmak için çalışma başlattı.

2 Gündür Kayıptı! 13 Yaşındaki Kız Çocuğunun Görüntüsü Ortaya Çıktı - Resim : 2

Kaynak: İHA

Google Haritalar'a Yeni Özellik! Android ve iOS'a Birlikte Gelecek Google Haritalar'a Yeni Özellik! Android ve iOS'a Birlikte Gelecek
Avcılar'da İş Hanında Yangın: İki Yaralı Avcılar'da İş Hanında Yangın! İki Yaralı
Faydalı Diye Son Dönemlerin En Popüler Besiniydi: Gizli Tehlikesi Ortaya Çıktı! Faydalı Diye Son Dönemlerin En Popüler Besiniydi: Gizli Tehlikesi Ortaya Çıktı!
Yalnız Yaşayan Yaşlı Adam Yangında Öldü Yalnız Yaşayan Yaşlı Adam Yangında Öldü