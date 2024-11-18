2 Gündür Kayıptı! 13 Yaşındaki Kız Çocuğunun Görüntüsü Ortaya Çıktı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde akşam saatlerinde evden ayrılan 13 yaşındaki İdil Turgut, bir daha geri dönmedi. Kızlarını arayıp ulaşamayan aile, polise kayıp ihbarında bulundu.

KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, 13 yaşındaki İdil Turgut’un son olarak 18 yaşında olduğu öğrenilen R.Y. ile görüldüğünü tespit etti. İki gencin sokakta yürüdüğü anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Aile kızlarının bulunmasını beklerken, polis ekipleri kayıp kıza ulaşmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA