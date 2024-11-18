Avcılar'da İş Hanında Yangın: İki Yaralı

Avcılar'da Beysan Sanayi sitesinde bulunan 4 katlı iş hanının ikinci katında yangın çıktı. Çalışanlar tahliye edildi. İki kişi yaralandı. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları ise sürüyor.

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Avcılar Cihangir Mahallesi, Güvercintepe Caddesi'ndeki Beysan Sanayi sitesinde bulunan 4 katlı iş hanının 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Avcılar'da İş Hanında Yangın: İki Yaralı - Resim : 1

Sünger üretim merkezi olduğu öğrenilen iş yerindeki çalışanlar tahliye edilirken 2 çalışanın yaralandığı ve ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

Avcılar'da İş Hanında Yangın: İki Yaralı - Resim : 2

8 ilçeden olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: DHA

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