Savcılıktan Skandal Karar: Teğmen Ebru Eroğlu'na Küfretmek Suç Değilmiş!

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin geleneksel yemini ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları gündem olmuştu. Son olarak ise Teğmen Ebru Eroğlu'nun ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği kendisine tebliğ edilmişti.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Teğmen Ebru Eroğlu'na yönelik edilen küfrü ve buna ilişkin verilen yargı kararını yazdı. Terkoğlu'nun aktardığına göre bir şahıs sosyal medyada, Eroğlu'na, "Bunu insan s... bile, o kadar çirkin bir Kemalist k*şar ama Kemalist olduğu için t...... edebilirim buna" diye hakaret etti.

Eroğlu, küfürlü paylaşıma ilişkin savcılığa şikayette bulundu. Savcılık, paylaşımda bir suç görmedi ve 21 Ekim'de "kovuşturmaya yer yok" kararı verdi. Savcılık, Eroğlu'nun fotoğrafının altına yazılan bu küfrü, “Ebru’nun adını yazmamış sonuçta” diyerek ifade hürriyeti saydı.

Kaynak: Cumhuriyet