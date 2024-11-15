Bütçe Görüşmelerinde Bakan Mehmet Şimşek'e Abaküslü Protesto: AKP Sıralarından 'Nureddin Nebati' Çıkışı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde CHP'li milletvekilleri Bakan Şimşek'i “Türkiye enflasyonda Avrupa birincisi”, “Türkiye faizde Avrupa birincisi”, “Türkiye gıda enflasyonunda gıda birincisi” yazılı dövizler ve abaküs ile protesto etti. CHP'li Ağbaba, AKP sıralarına "Nebati’yi elleriniz kızarıncaya kadar alkışladınız. Mehmet Şimşek’i de elleriniz kızarıncaya kadar alkışlayın" diye seslendi. AKP'li Muş ise Ağbaba'ya "Nebati’nin günahını alma" diye yanıt verdi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2025 yılı bütçesini görüşmek üzere AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığında toplandı. Bütçe görüşmeleri, CHP’li milletvekillerinin ekonomik krizi protesto etmesiyle başladı. CHP'li vekiller, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i “Türkiye enflasyonda Avrupa birincisi”, “Türkiye faizde Avrupa birincisi”, “Türkiye gıda enflasyonunda gıda birincisi” yazılı dövizlerle karşıladı.

Bütçe Görüşmelerinde Bakan Mehmet Şimşek'e Abaküslü Protesto: AKP Sıralarından 'Nureddin Nebati' Çıkışı - Resim : 1

BAKAN ŞİMŞEK'E ABAKÜSLÜ PROTESTO

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Bakan Şimşek'e, "Osman Aşkın Bak bize olimpiyatlarda altın madalya kazandırmadı ama sayenizde birçok alanda birinciyiz. Faizde dünya birincisiyiz, enflasyonda Avrupa birincisiyiz. Sizi kutluyoruz. Rasyonel ekonomiye geçmeden faiz yüzde 38’di şimdi yüzde 48" dedi.

Bütçe Görüşmelerinde Bakan Mehmet Şimşek'e Abaküslü Protesto: AKP Sıralarından 'Nureddin Nebati' Çıkışı - Resim : 2

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Bakan Şimşek'e elindeki abaküsü göstererek, “TÜİK yapamadığı hesapları belki abaküsle becerir" diye konuştu. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “TÜİK madde sepetini açıklamıyor. Vatandaşın cebinden parası alınıyor. Vatandaşın enflasyon karşısında ezilmesine neden izin veriyorsunuz" diye tepki gösterdi.

Bütçe Görüşmelerinde Bakan Mehmet Şimşek'e Abaküslü Protesto: AKP Sıralarından 'Nureddin Nebati' Çıkışı - Resim : 3

AKP'Lİ MUŞ'TAN CHP'Lİ AĞBABA'YA: 'NEBATİ’NİN GÜNAHINI ALMA'

Veli Ağbaba, AKP grubu sıralarına doğru "Nebati’yi elleriniz kızarıncaya kadar alkışladınız. Mehmet Şimşek’i de elleriniz kızarıncaya kadar alkışlayın tebrik ediyorum" diye seslendi. Komisyon Başkanı Mehmet Muş, Ağbaba'ya "Nebati’nin günahını alma" diye yanıt verdi.

Bütçe Görüşmelerinde Bakan Mehmet Şimşek'e Abaküslü Protesto: AKP Sıralarından 'Nureddin Nebati' Çıkışı - Resim : 4

Bütçe görüşmeleri, CHP'li milletvekillerinin Bakan Şimşek'i protesto etmesinin ardından Şimşek'in bütçe sunumunu yapmasıyla başladı.

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Kaynak: ANKA

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