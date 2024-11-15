Dolandırıcılardan Şeytanın Pabucunu Dama Atan Yeni Tuzak

Çok sayıda yöntemle, vatandaşın parasına göz koyan dolandırıcıların yeni yöntemi ’Pes’ dedirtti. İş arama sitelerini gözlerine kestiren dolandırıcılar, bu kez de sahte iş veren profili açıp internetten iş başvurusu yapanlarla iletişime geçerek paralarını alıyor.

“CÜZİ BİR MİKTAR PARA İSTİYORLAR”

Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, şeytanın aklına gelmeyecek yöntemi şöyle anlattı: e-Devletten de soyağacınıza varana dek nüfus bilgilerinizin hepsini karşı tarafa göndermiş oluyorsunuz. Ciddi bir tehditle sizi karşı karşıya bırakıyor. Sonra iş başvurunuzu tamamlamak için cüzi bir miktar para istiyorlar. Siz mağdur olduğunuzu anladıktan sonra savcılığa suç duyurusunda bulunduğunuzda kiralık IBAN numaralarıyla bu dolandırıcılığın yapıldığını öğreniyorsunuz. Başka kişiler adına açılmış ya da ele geçirilmiş banka hesapları, bir bakıyorsunuz öğrenci hesabı.

“YÜKSEK MAAŞ, DOLGUN ÜCRET” SÖZLERİNE DİKKAT

İnternet üzerinden iş arayanları uyaran Kırık “Her iş ilanı sitesi masum değil. Çünkü bilinen sitelerin kopyalarını oluşturabildikleri gibi, bununla birlikte yeni çıkan internet sitelerinde kullanıcılar, farklı profiller oluşturabiliyorlar ve bunlar üzerinden de kullanıcıları mağdur edebiliyorlar. Bir de tabii ki burada tuzağa düşürebilmek için de yüksek maaş, dolgun ücret gibi sahte ve sihirli kelimeler ortaya koymuş oluyorlar. Daha sonra bilinen sitelerden ilan açıyorlar” diyerek uyardı.

Kaynak: DHA