CHP'li Yazgan’ın İfadesi Ortaya Çıktı: 'Olay Önceden Planlanmıştı'

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Hakkında 'cinsel taciz' ve 'sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı' suçlamalarıyla soruşturma başlatılan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın ifadesi ortaya çıktı. Yazgan, olaydan önce T.A. isimli kadınla geçmişten tanıştığını belirterek, 12 Ağustos gecesi bir restoranda bulunduğu sırada T.A.’nın kendisine mesaj attığını anlattı. Yazgan'ın ifadesinin tamamı şöyle:

"Ben milletvekili olarak görev yapmaktayım, N.D., B.Ş. isimli şahısları tanımam. T.A. isimli şahsı geçmişte ilişkimiz olması sebebiyle tanırım. 12.08.2026 tarihinde gece saat 22:00 sıralarında Değirmen Restoran isimli yerde C.B. isimli arkadaşım ve C.B.’nin adlarını hatırlayamadığım arkadaşları ile oturuyordum. Bu esnada T.A. bana “Afiyet olsun efendim, benim doğum günüm 2 sene önce birlikte kutlamıştık” şeklinde mesaj attı. Ben de teşekkür edip nerede olduğunu sordum. Bana karşımda olduğunu söyledi. Ben bu mesajları da dosyaya ibraz edeceğim.

'ISRARLA MESAJ ATTI'

Değirmen Restoran isimli iş yerinden ayrılacağım esnada T.A. ve isimlerini olay sebebiyle öğrendiğim N.D., B.Ş. isimli şahıslarla karşılaştım. T.A.’nın yanında küçük kızı da bulunuyordu. Ayak üstü sohbet ettik. Sohbet ettikten sonra T.A. yanındakilerle birlikte mekândan ayrıldı. Bir süre sonra bana 'Gelsene, ortam çok iyi, komik' şeklinde mesaj attı. Nerede olduğunu sordum. Yeni ev aldığını söyledi ve konum attı. Kimlerin olduğunu sordum. Az önce tanıştığım şahısların bulunduğunu söyledi. Senin evin mi diye tekrar sordum. 'Evet benim evim, evi ben aldım' dedi. Bana eve gelmem yönünde ısrarla mesaj atmaya devam etti. Ayrıca WhatsApp’tan arayıp beni evine davet etti. Ben de ısrar üzerine davete icabet ederek bana atılan konuma 13.08.2026 tarihinde gece saat 01:50 sıralarında gittim.

'BANA VURMADAN ÖNCE MÜNAKAŞA YAŞANMAMIŞTI'

Evde ben, T.A., N.D. ve B.Ş. bulunuyordu. T.A.’nın ayrıca küçük çocuğu vardı. Bizim dışımızda kimse yoktu. Bir süre sonra T.A.’nın çocuğu içeri gidip uyudu. Dördümüz oturmaya devam ettik. Ben eve gittiğim esnada biraz alkollüydüm. T.A.’nın evinde de bana ikram edilen viskiyi içtim. Havadan sudan muhabbet ediyorduk. Bir süre sonra kadınlar içeri gitti. Kadınlar içeri gittikten kısa bir süre sonra da N.D. isimli şahıs “Bakayım içeride ne yapıyorlar” diyerek yanımdan ayrılıp içeri geçti.

Ben bu esnada telefonumla oynuyordum. Telefonumla oynadığım sırada sol tarafıma, yüzüme doğru N.D. isimli şahıs ne olduğunu göremediğim, sandalye olduğunu tahmin ettiğim cisimle hızlıca vurdu. Bana vurmadan önce aramızda herhangi bir münakaşa yaşanmamıştı. Bu sebeple bana vuracağını tahmin etmedim. Darbe alınca yere yığıldım. Ayağa kalkmaya çalıştım. Bu esnada N.D. isimli şahıs yumruk ve tekme atmaya devam etti. Bana 'Sen kimin karısına yavşıyorsun, şerefsiz, o… çocuğu' şeklinde hakaretlerde bulunuyordu. B.Ş. isimli şahıs da yerde bulunduğum esnada vücudumun muhtelif yerlerine yumruk ve tekme atıyordu. T.A.’nın da elindeki telefonla bizi video kaydına aldığını gördüm. T.A. isimli şahıs da videoya alırken bana tekme atıyordu ve 'Seni rezil edeceğim, göreceksin, seni videoya alıyorum. Sosyal medyada rezil edeceğim' şeklinde sözler söylüyordu.

'İÇKİME BİR ŞEY KATILMIŞ OLMASINDAN ŞÜPHELENİYORUM'

Kafama aldığım darbeler sebebiyle sersemledim. Kendimi korumaya çalıştım. Olay esnasında benim bu şahıslara yönelik herhangi bir darp girişimim olmamıştır. Çok sersemlemem sebebiyle içkime bir şey katılmış olabileceğinden şüpheleniyorum. Medyaya düşen videolarda da şahısların beni darp ettiği ve bana hakaret ettiği ifadeler mevcuttur. Biraz kendime gelince telefonumu elime alıp N.D. isimli şahıstan gizlemeye çalışarak çömelmiş vaziyette şoförüm Y.L.’yi aramaya çalıştım. N.D. telefonla oynadığımı görünce “Ne yapıyorsun lan sen” diyerek telefonu elimden zorla çekerek aldı ve Y.’yi arıyormuş dedi. T.A. isimli şahıs Y.’nin benim şoförüm olduğunu biliyordu. 'Y.’yi ara buraya gelsin' dedi. N.D. telefonumun şifresini bana açtırarak Y.’yi aradı ve video içeriklerinde görüleceği üzere Y.’yi olay yerine çağırdı. Telefonla konuştuğu esnada Y.’ye 'Al bunu buradan yoksa öldüreceğim, balkondan atacağım bunu, elimde kalacak' dedi.

Y. olay yerine gelene kadar şahısların üçü de bana 'Seni rezil edeceğiz, göreceksin sen, tacizci p..' vb. hakaret içerikli sözler sarf ediyorlardı. Bir süre sonra Y.L. ile benim gazetemde müdür olarak çalışan E.S. isimli şahıslar geldi. Y.L. ve E.S. isimli şahısları T.A. da geçmişten tanırdı. Y.L. ve E.S. isimli şahıslar gelene kadar ben sırtım evde bulunan şahıslara dönük bir şekilde oturdum. Sırtım dönük vaziyette oturduğum esnada şahısların üçü de benim vücudumun muhtelif yerlerine vurmaya devam ediyordu.

Y.L. ve E.S. eve gelince benim koluma girdiler. Evden beni çıkarmaya çalıştılar. Bu esnada şahıslar hâlâ bana saldırmaya çalışıyordu. Aramızda arbede yaşandı. Yaklaşık 1-2 dakika sonra polis memurları da olay yerine geldi. Polisleri kimin aradığını bilmiyorum. Polislerin yanında da şahıslar bana saldırmaya çalıştı. Polisler beni aşağı indirince telefonumla birilerini aramak istedim ancak telefonumun üzerimde bulunmadığını fark ettim. Şahıslar biz tekrar yukarı çıkınca eve girmemize müsaade etmediler. Bunun üzerine tekrar yukarı çıktık. Hatırladığım kadarıyla Y.L., polislerin yardımıyla eve girip telefonumu aldı. Y.L., telefonumu buzdolabının altında bulduğunu söyledi.

Yazgan’a diğer isimlerin ifadeleri sorulduğundaysa reddetti. Görüntü inceleme tutanacağı okunup sorulduğundaysa şöyle dedi: “Görüntüleri şuan izlemek istemiyorum. Görüntülerde benim darp edildiğim tespit edilecektir."

'PARAMDAN FAYDA SAĞLAMA AMACINDAYDILAR'

"Ben, iddia edildiği şekilde kendisine lavaboda cinsel temasta bulunmadım. T.A., beyanında sonradan oturmaya devam ettiğimizi söylüyor. İddia edildiği şekilde davranmış olsaydım, bu şahıslar benimle birlikte oturmaya devam etmezdi. Olay günü ‘Hadi artık o…nu da al git, ben de bir posta atayım’ şeklinde sözler sarf etmedim. T.A. ve yanındakilere yönelik herhangi bir darp girişimim de olmamıştır.

Olay günü gerçekleşen eylemlerin daha önceden planlanmış, organize bir eylem olduğunu düşünüyorum. Bu şahıslar, çekmiş oldukları videolarla beni kontrol altına alıp gücümden ve paramdan faydalanma amacındaydılar. Bu sebeple söz konusu eylemleri planlayarak gerçekleştirdiklerini düşünüyorum.

Şayet olay yerine polis gelmeseydi, bu şahıslar ellerindeki videoyu beni kontrol altında tutmak için kullanacaklardı. Polis olay yerine gelince emellerine ulaşamadılar. Videolar farklı açılardan çekilmiştir. Bu da şahısların bu olayı daha önceden kurguladıklarını göstermektedir. T.A. bana attığı mesajları silmiş ancak daha önceden fotoğraflarını çektiğim için bu mesajları ibraz edeceğim. Şahısların telefonlarının da olayın organize olup olmadığı ve bu şahısları azmettiren başka kimselerin bulunup bulunmadığının tespiti için incelenmesini talep ediyorum. Olay sebebiyle T.A., B.Ş. ve N.D. isimli şahıslardan şikâyetçiyim."