CHP'li Kılınç'tan SADAT tepkisi: Ticaret Bakanlığı'nı ve RTÜK'ü görevlerini yapmaya davet ediyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100 ekranında 'Haftanın Panaroması' isimli programda Uğur Dündar'a konuk oldu. Program sırasında SADAT'ın reklamı yayınlanmasının ardından başlayan tartışma sürüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, paramiliter bir yapı olan SADAT'ın özel savaş şirketi kuramayacağını ve yurtiçi ve yurt dışında tüm faaliyetlerinin suç olduğunu söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kılınç, "1- Yasalarımıza göre SADAT gibi bir özel savaş şirketi kurulamaz. 2- #SADAT 'ın yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleri suçtur. 3- Suç işleyen paramiliter bir yapının reklamı yapılamaz. Ticaret Bakanlığını ve RTÜK'ü görevlerini yapmaya davet ediyoruz" dedi.