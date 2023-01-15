Hrant Dink anmasına çağrı: 19 Ocak'ta aynı yerde

Ermeni gazeteci Hrant Dink 19 Ocak perşembe günü öldürüldüğü yerde anılacak.

Hrant Dink anmasına çağrı: 19 Ocak'ta aynı yerde

Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinin 16'ncı yılında Agos gazetesinin önünde öldürüldüğü yerde anma töreni düzenlenecek. 

Agos gazetesi tarafından yapılan çağrıda "Gazetemizin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink katledilişinin 16. yılında anılıyor. 19 Ocak Perşembe günü saat 15.00'te eski Agos bürosu önünde anma töreni var. Ayrıca çeşitli anma etkinlikleri de düzenleniyor" denildi. 

Anmayı düzenleyen Hrant'ın Arkadaşları ise şu açıklamayı yaptı:

“Seninleyiz Ahparig. Buradayız! İnadın, umudun, cesaretin bizimle. 19 Ocak 2023'te, saat 15.00'te, yine 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı  önünde, onu vurdukları yerde Hrant Dink'i anıyoruz” 

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