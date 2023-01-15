Muğla Valiliği, AKP videosunu sosyal medyada paylaştı

Muğla Valiliği, AKP videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Valilik videoyu, “Muğla aşkı içimizde hiç bitmeyecek, Recep Tayyip Erdoğan” ifadesiyle paylaşırken, devletin resmî kurumunun Twitter hesabından siyasi parti videosunun paylaşılması sosyal medyada tepki çekti.

Aynı video Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Erdoğan Dijital" hesabından da 17 saat önce paylaşıldı.

"AKP'YE HİZMET ETMEK İSTİYORSANIZ..."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise yorum yapılması kısıtlanan paylaşımı alıntılayarak tepki gösterdi.

Özel şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı partili olursa, valiler de partilerin il başkanı gibi davranır demiştik. Vali Orhan Tavlı'ya bu hatırlatmayı yapmamız zorunluluk oldu. Muğla Valisi olduğunuzu unutmayın, AKP'ye hizmet etmek istiyorsanız, buna uygun makamlar var, valilik bunlardan biri değil.