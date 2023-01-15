Barınakta köpeği katleden sanıkların tahliyesine tepki

Konya'da görevli oldukları büyükşehir belediyesi barınağında bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 2 sanığın mahkemede ilk celsede tahliye edilmesine bir grup hayvan sever tepki gösterdi.

Konya'nın yanı sıra Ankara, Samsun, İzmir, Aydın, Hatay, Eskişehir ve İstanbul'dan gelen çok sayıda hayvan sever, Işıklar Mahallesi Pazar Yeri Miting Alanı'nda toplandı.

Ellerindeki dövizlerle bir süre slogan atan hayvan severler adına açıklama yapan Pati Korucuları Derneği Başkanı Ayşe Taşkıran, "Kanlı küreğin hesabını sormaya geldik." dedi. Taşkıran, şunları söyledi:

"20 Ocak'ta kürekle o masumun başına vura vura öldüren sanıkların karar duruşması var. Tam 5 gün sonra 'kanlı kürek davası' sonuçlanacak ve o şahıslar elini kolunu sallayarak aramızda geziyorlar. 20 Ocak'ta adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Sayın yargıçlar elinizi vicdanınıza koyun ve o videoları lütfen bir kez daha izleyin."

Basın açıklamasına Sokak Hayvanları Derneği üyeleri de destek verdi.

Açıklamanın ardından hayvan severler dağıldı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım 2022'de tutuklanmış, 2 Ocak'taki duruşmada tahliye edilmişlerdi.

İddianamede, sanıkların "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Kaynak: AA