İmam hatip lisesi mezununun Gülşen'e açtığı tazminat davası reddedildi

İmam hatip lisesi mezunu Furkan Değirmenci’nin eski bir konserinde bir çalışma arkadaşına imam hatip okulları hakkında yaptığı şaka yüzünden tutuklanan, kısa bir süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalan Gülşen’e açtığı dava reddedildi.

Furkan Değirmenci, şarkıcı Gülşen'in kendisine hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurarak tazminat davası açmıştı.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre davaya cevap veren Gülşen'in avukatları Altın Mimir ve Emek Emre, olayın davacı Furkan Değirmenci ile alakasının olmadığını belirterek davanın reddini istedi.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, "Olayın davacıyla alakası yok" dedi, Gülşen'i haklı buldu, Furkan Değirmenci'nin davasını reddetti.