Ankara’da Afgan uyruklu 5 kişiyi 'para transferi' için öldürdü: Afganistan'da yakalandı

Ankara’da Afgan uyruklu 5 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı, Afganistan'ın Herat şehrinde yakalandı. Cinayetin taraflar arasındaki para transferi nedeniyle işlendiği belirtildi.

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Ankara’da Afgan uyruklu 5 kişiyi 'para transferi' için öldürdü: Afganistan'da yakalandı

Ankara’da Afgan uyruklu 5 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı, Türk polisinin kurduğu özel ekip sayesinde Afganistan’da yakalanarak tutuklandı.

Edilen bilgilere göre, 10 Kasım 2022’de Ankara’nın Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi’ndeki bir evde Afgan uyruklu 5 kişinin öldürülmüş halde bulunmuştu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Afganistan yetkililerince olayın aydınlatılması için özel ekip kuruldu. Olay mahallinde yapılan aramalarda, dizüstü bilgisayar ile 10 cep telefonu ele geçirildi. Bölgede bulunan güvenlik kamerası ve HTS kayıtlarını inceleyen polis, zanlının Mohammad Omar Yusufi (23) olduğunu tespit etti. Yusufi’nin cinayetlerin ardından yakınlardaki bir çorbacıya gittiği de belirledi.

CİNAYETİ PARA TRANSFERİ NEDENİYLE İŞLEMİŞ 

Şüphelinin Türkiye’ye kaçak yollardan girdiği ve cinayetlerin ardından Tahran üzerinden Afganistan’ın Kabil şehrine gittiği tespit edildi. Afgan yetkililerle temasa geçen Türk polisi, şüphelinin gidebileceği yerler ve kişiler konusundaki tespitlerini paylaştı. Bunun üzerine takibe alınan zanlı Herat şehrinde gözaltına alındı, ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Cinayetlerin taraflar arasındaki para transferi nedeniyle işlendiği belirtildi.

 
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