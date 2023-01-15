Kılıçdaroğlu ile art arda; Erdoğan da Almanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 27 Ocak’ta Almanya’nın başkenti Berlin’i ziyaret edeceği öğrenildi.

VOA Türkçe’nin Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yapacağı görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) süreci, Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler ve Almanya’da yaşayan Türk göçmenlerin sorunlarının ele alınması bekleniyor.

Erdoğan’ın Başbakan Scholz’la yapacağı görüşmede, Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimin de gündeme gelmesi bekleniyor. Scholz, geride kalan aylarda söz konusu konuda yaptığı açıklamalarda Yunanistan’dan yana tavır koymuş ancak aynı zamanda diyalog mesajı vererek, Almanya’nın arabulucu olarak devreye girebileceğini ifade etmişti.

Erdoğan, en son 19 Ocak 2020‘de Almanya’ya gelerek, o dönemin Başbakanı Angela Merkel'in, Birleşmiş Milletler’in (BM) çabalarına destek vermek amacıyla ev sahipliği yaptığı ve Libya’da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla düzenlenen Berlin’deki uluslararası zirveye katılmıştı.

KILIÇDAROĞLU DA YAKIN TARİHTE ALMANYA'YA GİDECEK

Öte yandan Erdoğan'la yakın tarihlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yarım kalan Almanya seyahatini tamamlayacak.

Kılıçdaroğlu, 14 Aralık 2022'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hapis cezasının açıklanmasının ardından Almanya’ya aynı gün başladığı ziyareti ve tüm programlarını iptal ederek, İstanbul’a dönmüştü. CHP’nin Almanya’daki temsilciliğinden kaynaklar, CHP’nin de dahil olduğu Altılı Masa'da bulunan partilerin liderlerinin 30 Ocak’ta ortak programlarını açıklayacaklarını, bu nedenle Kılıçdaroğlu’nun Almanya ziyaretinin bu tarihten sonra gerçekleşmesinin beklendiğini belirtiyorlar.