CHP'li İsim Evinde Başından Vurulmuş Halde Bulundu

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi’nde CHP'den, Bursa Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi olan Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları’ın evinden tek el silah sesi geldi. Eşi işe gittikten sonra gelen silah sesini duyan komşuları ihbarda bulundu.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ RAPORUYLA BELLİ OLACAK

İhbar üzerine Memişoğulları'nın evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Memişoğulları'nı başından vurulmuş bir şekilde buldu. Alptuğ'un yaşamına son verdiği iddiaları bulunsa da ölüm nedeni otopsi raporuyla netlik kazanacak.

Memişoğlları'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede tabanca ve boş bir kovan bulundu. Soruşturma ise devam ediyor.

Kaynak: DHA