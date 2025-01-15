CHP'li İBB Meclis Üyesi de Mülakat Mağduru: Heyet Başkanı AKP'li Çıktı! 'Adım Rahşan Diye...'

RIFAT KIRCI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ocak ayı 2. oturumunda gündem dışı konuşmalara belediye başkanlarına yönelik operasyonlar geniş yer tuttu. Meclis toplantısında söz alan CHP’li Meclis Üyesi Avukat Rahşan Sertkaya Daniş de söz alarak yargıda siyasallaşma eleştirisi yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik davaların ve CHP’li Belediye Başkanlarına yönelik operasyonların siyasi olduğunu belirten Daniş, yargıda liyakat yerine siyasallaşma olduğunu belirtti.

Rahşan Sertkaya Daniş

‘LİYAKAT DEĞİL SİYASET SÖZ KONUSU’

Avukat Daniş kendisinin başından geçen mülakat sürecini de şu şekilde anlattı:

“Ben de mülakat mağduruyum. 2011 yılında kamu hukuku alanında doktora eğitimi almak için Marmara Üniversitesi’ne başvurmuştum. Yapılan başarı sıralamasında 3’üncü sırada mülakata girdim. Girdiğim mülakatta bana adım, soyadım ve yüksek lisans tezimin başlığı dışında soru sorulmadı. Buna rağmen mülakatta dakikalar içinde elendim. Buna rağmen hâlâ düşünürüm acaba o mülakatta hangi soruya yanlış cevap verdim diye. Yanlış cevaplar değil de doğru cevaplar, mesela adımın ne olduğu sorusuna Rahşan diye cevap vermem mülakatta elenmeme yol açmıştı. Kim bilir?

'HEYETİN BAŞINDA MUSTAFA ŞENTOP VARDI'

Kafalardaki soru işaretlerini de gidereyim. Mülakatta bana bu soruları sorarak hukuki yetkinliğimi ölçmeye çalışan heyetin başında AK Parti’de Genel Başkan Yardımcısı olarak da görev alan Prof. Dr. Mustafa Şentop vardı. Görülüyor ki başka mülahazalar ile mülakat adı altında yapılan bu sınavlar birçok mağduriyete ve neticesinde liyakate aykırı atamalar yapılmasına neden olmaktadır.

Özellikle hakimlik ve savcılık mesleklerine atama yapılırken liyakat değil de siyasal mülahazalar söz konusu olursa bu şekilde mesleğe kabul edilen hakimlerden savcılardan adil olmasını talep etmek pek tabii mümkün değildir. Bu durum bağımsız yargı için değil devletimizin geleceği için de tehdit oluşturmaktadır. Çünkü devletin dini adalettir.”

Kaynak: Haber Merkezi