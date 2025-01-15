Yüzey Temizleyici Bidonlarından Alkol Çıktı!
İstanbul'da son 72 saatte sahte içki nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybetti. Bilanço ağırlaşırken Yalova'da yüzey temizleyici bidonlarından litrelerce etil alkol çıktı.
İstanbul'da son 72 saatte 65 kişi sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle kentteki çeşitli hastanelere başvurdu, 19 kişi hayatını kaybetti. Bilanço ağırlaşırken bir skandal daha ortaya çıktı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesine kargo aracılığıyla İstanbul'dan etil alkol gönderildiği bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda beşer litrelik yüzey temizleyici bidonlarına doldurulmuş 45 litre etil alkol ele geçirdi.
Adına etil alkol gönderilen 3 şüpheli ile gönderici şirket hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA