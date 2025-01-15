Ordu’da Yarım Milyonluk Kaçak Telefon Operasyonu

Ordu’nun Kumru ilçesinde, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan kaçak cep telefonu ve emtia ele geçirildi. İki şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Ordu’da Yarım Milyonluk Kaçak Telefon Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan 4 işyeri ve 1 araca yönelik arama çalışması düzenledi.

Yapılan çalışmalar kapsamında piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 185 adet kaçak cep telefonu ve 214 adet kaçak emtia bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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