Ordu’da Yarım Milyonluk Kaçak Telefon Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan 4 işyeri ve 1 araca yönelik arama çalışması düzenledi.

Yapılan çalışmalar kapsamında piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 185 adet kaçak cep telefonu ve 214 adet kaçak emtia bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA