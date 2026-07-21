CHP'de Yeni Parti Depremi: İstanbul'da 7 İlçe Başkanı Görevden Alındı

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'mutlak butlan' kararıyla yeniden genel başkanlığa dönmesinin ardından teşkilatlardaki değişim sürüyor. Parti yönetimi, Özgür Özel'in yarın kuruluşunu açıklayacağı yeni parti hazırlıklarında yer aldıkları gerekçesiyle İstanbul'da 7 ilçe başkanı ve yönetimlerini görevden aldı.

Görevden alınan ilçe başkanlıkları Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kadıköy, Pendik, Silivri ve Esenyurt oldu. İlçe başkanları ayrıca tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.

TEKİN: 'KABUL EDİLEMEZ'

Kararı, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına getirilen Gürsel Tekin duyurdu. Tekin, X hesabından yaptığı açıklamada parti yöneticilerinin görevlerini sürdürürken başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içinde yer almalarının veya bu sürece aracılık etmelerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin kişisel siyasi hesabının aracı değildir. Partimizin kurumsal kimliği, disiplini ve gelenekleri her türlü kişisel tasarrufun üzerindedir. Bu konuda en küçük bir tavize dahi yer yoktur" ifadelerini kullandı.

Kamuoyuna



Cumhuriyet Halk Partisi; tüzüğü, programı, örgüt disiplini ve siyasi ahlakı üzerine inşa edilmiş köklü bir Cumhuriyet kurumudur. Hiçbir görev ve hiçbir makam, bu kuralların üzerinde değildir.



Özellikle İstanbul örgütümüzde ilçe başkanı sıfatını taşıyan kişilerin,… — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) July 21, 2026

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Kaynak: Haber Merkezi