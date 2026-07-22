Venezuela'da Hantavirüs Alarmı: Sağlık Bakanlığı Ölümleri Doğruladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Venezuela Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Anzoategui eyaletinde hantavirüs tespit edilen 3 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaşamını yitirenlerin kimlikleri ve yaşlarına ilişkin bilgi paylaşılmazken, ölümlerin nedeninin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kapsamlı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

2 SAĞLIK ÇALIŞANI DA ÖLDÜ

Öte yandan, ülkenin batısındaki Barinas eyaletinde görev yapan 2 sağlık çalışanının da henüz belirlenemeyen nedenlerle hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, Barinas'taki ölümler ile Anzoategui'de doğrulanan hantavirüs vakaları arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını ve 2 olayın birbirinden bağımsız olduğunu vurguladı.

HANTAVİRÜS NASIL BULAŞIYOR?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden insanlara bulaşıyor. Virüs; kemirgenlerin kurumuş idrarı, dışkısı veya salyasının karıştığı havanın solunması, ayrıca kemirgen ısırığı ya da tırmalaması yoluyla da geçebiliyor. Hastalık ateş, yorgunluk ve kas ağrısıyla başlayabiliyor. İleri vakalarda solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Kaynak: AA