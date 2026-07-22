Adalet Bakanlığı'ndan Rojin Kabaiş İddialarına Yanıt, 'DNA Örnekleri Alındı'
Adalet Bakanlığı, Rojin Kabaiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada, kıyafetlerin farklı bölgelerinden çok sayıda leke ve sürüntü örneği alınarak DNA analizlerinin yapıldığı belirtildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Adalet Bakanlığı, Van'da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Kabaiş'in kıyafetleri üzerinde hem Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı hem de Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından ayrıntılı inceleme yapıldığı belirtildi.
ÇOK SAYIDA ÖRNEK ALINDI
Açıklamaya göre, iç çamaşırı, eşofman üstü ve eşofman altının farklı bölgelerinden çok sayıda leke ve sürüntü örneği alındı. Bu örnekler üzerinde görsel leke incelemesi, kan ve insan kanı araştırması, menstrüasyon kaynaklı kan incelemesi ile otozomal STR DNA ve Y-STR DNA analizleri gerçekleştirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: